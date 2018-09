SALY : Le maire répond au conseiller Ibou Sakho Thiandoum

Après la déclaration du conseiller municipal Thiandoum, le maire Ousmane Guèye par le biais de son président de la commission jeunesse et développement a répondu.

Selon le porte parole du maire, il n'y a jamais eu de blocage à la mairie de Saly et de surcroît le conseiller en personne a voté lors de leur dernier conseil municipal. Cheikh Bakhoum d'affirmer que le conseiller Ibou Sakho Thiandoum ne fait que du vagabondage politique et désormais œil pour œil, dent pour dent ...