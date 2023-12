SALY - En séminaire, la plateforme "Ensemble avec Amadou Bâ" a réfléchi à « comment aborder la présidentielle ? »

Ne pas s’engager à l’aveuglette, davantage comprendre le contexte, prendre la mesure des situations nouvelles et futures, s’entourer de toutes les garanties pour se départir de toutes les pesanteurs et obstacles qui pourraient empêcher de donner au candidat Amadou Bâ une victoire en 2024 dès le premier tour, voilà les raisons qui ont poussé la plateforme « Ensemble avec Amadou Bâ » à plonger son directoire dans un séminaire de 02 jours à Saly.

Les échanges ont eu lieu entre l’ensemble des membres du bureau de la plateforme et plusieurs dignitaires politiques « imbus de valeurs reconnues impeccables dans la cité et qui ont accepté, sans condition, de prendre part aux débats. Mame Ousmane Diop de signaler que « les séminaristes ont, durant ces deux jours, revisité beaucoup de thèmes en matière politique, mais aussi échangé sur le travail de massification, de communication et sur les stratégies à développer la veille du scrutin, le jour- J etc...