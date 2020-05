SAISIE DES SACHETS PLASTIQUES / Les Commerçants et Industriels de Touba attendent de pied ferme les équipes du ministère...

Ça risque de chauffer entre les commerçants et industriels de Touba circonscrits dans l'ACIS et les services du ministère de l' Environnement qui seront chargés de venir récupérer leurs marchandises au prétexte que la loi interdit la vente des sachets plastiques.



En conférence de presse ce mardi 05 mai 2020, ces derniers ont accusé le ministre Abdou Karim Sall d'avoir manqué de jouer franc jeu avec eux en leur permettant de dédouaner leurs stocks au niveau du Port de Dakar et 10 jours après, de se raviser en envoyant des équipes saisir la même marchandise.



Baye Cheikh Dieng, le porte-parole du jour, d'avertir que ses camarades et lui ne se laisseront pas faire. " Abdou Karim Sall avait refusé de délivrer, au nom d'une loi votée en 2015, ces autorisations de dédouanement que nous étions venus solliciter auprès de lui. Pendant plus de 3 mois, aucune suite favorable n'a été accordée à nos requêtes dans ce sens.



10 jours avant l'entrée en vigueur de la loi, le ministre nous a subitement délivré ces autorisations tant convoitées. Automatiquement, nous sommes allés sortir cette marchandise. Et c'est à notre grande surprise que nous le voyons lancer ses équipes dans les marchés avec comme ordre de mission de procéder à des saisies. Nous estimons qu'il y a un parfum de deal et que tout est fait à dessein".



Les commerçants et Industriels de Touba d'interpeller le Président de la République pour que "leur soit accordé un délai afin qu'ils puissent ecouler leurs marchandises. "



Ils prévoient aussi de saisir les autorités religieuses de Touba non sans signaler qu'ils ont, pour la majeure partie d'entre eux, contracté des dettes au niveau des banques. Affaire à suivre...