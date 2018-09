SAINT-LOUIS / Séminaire de partage sur les réalisations du président de la République : Le Professeur Mary Teuw Niane cible les jeunes bacheliers pour la réélection de Macky Sall

Cette rencontre a été une occasion pour les ministres et responsables de l’APR à Saint-Louis, le professeur Mary Teuw Niane et le maire et ministre Mansour Faye, de sonner la mobilisation pour la réélection du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dès le premier tour.



Cet atelier qui a tourné autour de quelques thématiques dont, les réalisations notées dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, le bilan du PSE dans le département de Saint-Louis et enfin une large fenêtre sur le parrainage, a été animé par le professeur Nouhou Diaby, Conseiller technique au MESRI.



Les 200 jeunes bacheliers du département qui ont participé à cet atelier, ont été capacités pour ensuite faire la démultiplication au niveau de leurs quartiers et villages respectifs



Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui a présenté une conférence sur les réalisations dans l’enseignement supérieur et la recherche est longuement revenu sur les acquis obtenus depuis l’arrivée de Macky Sall à la tête de la magistrature suprême. Selon lui, la carte universitaire s’est agrandie avec la réalisation de beaucoup d’autres universités, ENO… etc



Mary Teuw Niane s’est félicité de la présence de son collègue et coordinateur de l’APR à Saint-Louis, avant d’ajouter que « L’Apr est un et indivisible et entre le maire et moi il n’y a aucune zone d’ombre. » Selon lui, le plus important reste et demeure les échéances présidentielles avec en priorité la réélection du chef de l’État au premier tour. C’est pourquoi « il nous faut unir nos forces et la principale ressource reste et demeure la jeunesse qui représente toute notre énergie », a-t-il souligné.



Le professeur émérite pense que cette jeunesse qu’ils ont formée et encadrée au niveau de tout le département doit aujourd’hui porter ce challenge et aller recueillir les signatures pour le parrainage. MTN d’ajouter : « avec ce séminaire nous allons outiller ces jeunes qui vont sillonner la ville pour défendre les réalisations du chef de l’État... »

A son tour, Mansour Faye s’est félicité de la tenue de cet atelier de partage sur les réalisations du chef de l’État, avant de remercier son collègue Mary Teuw Niane. Le coordinateur départemental de l’Apr de souligner qu’il faut pérenniser une telle action envers les jeunes, les femmes et autres couches sociales. « C’est un outil utile pour faire face à nos adversaires et je pense que nous devons travailler la main dans la main. »

Mansour Faye s’est aussi appesanti sur les nombreuses réalisations avec comme socle le PSE. Il s’est adressé à la suite, aux jeunes pour leur faire comprendre que l’action du chef de l’État pour le développement du pays est palpable.

« De Saint-Louis à Dagana en passant par Podor, les réalisations sont visibles » a-t-il avancé, avant d’inviter le Pr Mary Teuw Niane à organiser un autre séminaire de ce genre au siège du parti en ciblant 1000 jeunes.

À rappeler que cet atelier a réuni plus de 200 jeunes bacheliers à l’espace -jeunes, venus des différentes collectivités locales...