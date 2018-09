SAINT-LOUIS / PLUIES DILUVIENNES : Plusieurs quartiers présentement sous les eaux stagnantes.

Les dernières fortes averses qui sont tombées dans la capitale du nord ces derniers jours ont rendu inaccessibles beaucoup de quartiers situés dans la commune et plongé les résidents dans une situation préoccupante.



Dans le faubourg de Sor, les quartiers comme Diaminaar, Médina Marmiyal, Médina Courses, Guinaw Rail, Bas Sénégal, Léona Hlm, Cité Niakh pour ne citer que ces endroits, sont complètement inondés et les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Les résidents pataugent depuis plusieurs jours. Les rues et ruelles sont jusqu’à présent remplies d’eau, des eaux nauséabondes qui campent le décor. Une situation qui indispose les occupants de beaucoup de maisons que les eaux de pluies n’ont pas épargnées, en atteste les traces d’humidité qu’on observe encore dans les cours et autres recoins à l’intérieur des concessions. Un constat amer pour tous ceux qui ont eu la malchance de venir habiter dans ces zones non aedificandi.



Présentement, on note un spectacle désolant dans ces quartiers qui ne disposent d’aucun plan d’assainissement pour prévenir ces eaux pluviales.



De l’avis de la plupart des jeunes que nous avons rencontré sur le terrain en train de creuser des canaux pour faire sortir les eaux stagnantes de leurs quartiers, les autorités ont failli à leur mission, car ont-ils ajouté, ‘’ nous ne pouvons pas comprendre qu’une telle situation puisse se présenter chaque année dans notre quartier, cela malgré les nombreuses sollicitations que nous leur avions faites pour nous protéger de ces eaux de pluies.



Du côté de la mairie, certains responsables ont laissé entendre que le gouvernement, par le biais du ministère de l’hydraulique de l’assainissement, a lancé un programme d’assainissement des dix villes et la commune de Saint-Louis en fait partie. A en croire, les adjoints au maire Lamine Ndiaye et Latyr Fall, ces travaux dont l’Office Nationale de l’Assainissement est le maître d’ouvrage vont démarrer dans les semaines à venir et près de quinze quartiers sont choisis dans ce programme.