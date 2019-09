SAINT-LOUIS / Oumar Sarr, Me Amadou Sall et Ameth Fall Braya reçus à la gouvernance par Mansour Faye... Cette photo renferme-t-ele des secrets ?



« And Suxxali Sopi » était à Saint-Louis pour les besoins du magal des 2 Rakaa. Un périple tout à fait naturel pour une sensibilité politique fraîchement née du Pds et qui est en quête d'audience. Elle a été aussi reçue par des membres du « Kourél » chargé de l'organisation de l'événement. Quoi de plus normal vu le caractère officiel du voyage !



Toutefois, le grand public ne savait pas que Oumar Sarr, Me Amadou Sall, Ameth Fall Braya et collaborateurs s'étaient aussi rendus à la gouvernance de Saint-Louis pour y rencontrer le ministre Mansour Faye. Une visite que beaucoup de Sénégalais ne comprendront pas très facilement au vu du contexte politique particulier qui laissait déjà croire que Oumar Sarr était (anormalement) très proche du Macky en plus de Ameth Faye Braya qui avait soutenu Benno Bokk Yaakaar à la dernière présidentielle du 24 février 2019.



Cette photo livre-t-elle un des nombreux secrets que renferme l'implosion du Pds et la décision de l'ancien maire de Dagana d'aller répondre à l'appel au dialogue national lancé par le Président de la République ? Que de suspicions... pour le moment !