SAINT-LOUIS / Installation du bureau du comité électoral départemental de Benno Bokk Yakaar : La proposition de Mary Teuw Niane approuvée à l’unanimité

À Saint-Louis, le bureau du comité électoral départemental de la Coalition Benno Bokk Yakaar vient d'être installé. Le professeur Mary Teuw Niane qui a été désigné à la tête de cette instance, a dirigé les débats lors de cette rencontre qui s’est tenue au siège de l’APR sis à Ndiolofène. Ce dernier, après avoir soumis à l’assemblée les noms des responsables et militants qui ont été cooptés au sein de BBY, a expliqué toute l’importance que requièrent ces choix avant de rappeler leurs rôles aux membres des différentes commissions.

Il s’agira de planifier des stratégies électorales, mais c’est surtout lorsque ces dernières seront mises en œuvre que notre objectif sera atteint, a souligné Mr Niane.

13 commissions ont été mises en place et des stratégies de mobilisation et d’occupation du terrain politique ont été proposées pour battre campagne et faire réélire leur candidat, le président Macky Sall, lors des élections présidentielles prévues le 24 février prochain. Une méthode de travail qui a été bien appréciée par les responsables et militants de BBY. Cette mise en place fait suite à l’élection des présidents des comités électoraux des communes qui devront travailler en parfaite synergie avec l’instance départementale. « J’ai soumis le projet de bureau élargi à l’assemblée générale des structures qui composent cette coalition qui soutient le président Macky Sall que j’ai proposé devrait normalement prendre en charge toutes nos préoccupations. Toutefois j’ai tenu à ce qu'au cours de l’assemblée générale, les représentants de toutes les organisations politiques, les mouvements et autres indépendants membres de Benno Bokk Yaakar et de la grande mouvance examinent de fond en comble la question et cela aussi bien sur le plan du choix des hommes mais également des méthodes de travail », a expliqué le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Sur la même lancée, Mr Niane a signalé toutefois que des innovations ont été apportées par rapport à ces commissions qui ont été créées, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes, mais également les communicateurs traditionnels qui sont désormais représentés. Nous allons travailler dur pour obtenir cette victoire parce que le président Macky Sall a bien travaillé et a fait de bons résultats.

Il faut absolument qu’il puisse continuer son œuvre avec un deuxième mandat », a ajouté le coordinateur du comité électoral départemental de BBY à Saint-Louis.

Mary Teuw Niane s’est réjoui par ailleurs des échanges fructueux qui ont été notées lors des débats avant d’ajouter : « Notre objectif est de mettre tout le monde en mouvement pour des visites de proximité et convaincre le citoyen, pour qu’au soir du 24 février 2019 le président Macky Sall ait une majorité écrasante et que nous puissions, aux premières heures après la fermeture des bureaux de votre, fêter la victoire à Saint-Louis », a rassuré le ministre.