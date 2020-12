SAËR DIOP (DG AEME) : « Les actions mises en œuvre par l'Aeme ont permis d'économiser 4,5 milliards pour l'État du Sénégal sur 4 ans »

"Les actions mises en œuvre par l'AEME sur ces dernières années ont permis de réaliser des économies financières de l'ordre de 4,5 milliards de francs pour l'État sur ces 4 dernières années." La révélation est de Saër Diop. Le Directeur général de l' AEME intervenait lors d'un comité régional de développement initié par la structure qu'il dirige et qui s'est déroulé sous la conduite du gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye.



Insistant sur la bonne gestion de l'éclairage public, des ménages, des industries et des services, Saër Diop ajoutera que pour le compte de l'année 2019, " rien que sur la correction des anomalies de facturation, par exemple la modification des puissances souscrites, l'AEME a fait économiser 988 millions de francs Cfa à l'État du Sénégal", avant d'ajouter que "sous un autre angle , les 198 000 lampes Led épuisées depuis 2015 ont permis de réaliser 4,475 milliards à fin octobre 2020."



Pour le leader politique de Diourbel, l'énergie est un levier clef de la croissance économique et un facteur déterminant de développement et de compétitivité pour notre pays. "C'est un moyen de lutter contre la pauvreté, la précarité sociale et les inégalités", avant d'ajouter : "C'est fort de ce constat que le Président de la République a retenu la maîtrise de l'énergie comme un moyen d'allègement des factures et de rendre notre système énergétique plus performant. Ainsi, l'une des ambitions du Pse est de fournir une électricité en quantité suffisante, fiable et abordable pour les populations. Par cette approche, le gouvernement vise entre autres objectifs la réduction de la facture d'électricité entre 10 et 15%".



Le gouverneur se réjouira de la tenue de ce Crd, confiant que l'occasion a été belle pour permettre aux populations de découvrir l'agence et de savoir les activités qu'elle mène pour gérer les ressources énergétiques de ce pays.