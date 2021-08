SADIO / Il bat papa, casse le bras de maman et prend 06 mois ferme

Il devra croupir en prison 06 mois durant. N. Guèye, originaire de Sadio dans l’arrondissement de Taïf, né en 1976, a été reconnu coupable des faits qui lui sont imputés par le juge du tribunal de Mbacké. Son forfait est singulier : il battait son père. Devant le juge, il dira ce qui suit : « Je l’ai certes battu, mais je ne l’ai jamais insulté. »



Interrogé, la victime chargera davantage sa progéniture : « N. Guèye est un alcoolique. Il s’est marié à deux reprises et a divorcé de toutes les deux femmes. Il ne me voue aucun respect et maintenant il s’est mis à me frapper. Je lui interdis de remettre les pieds chez moi. »

Le père de faire une révélation de taille : « Mon fils a une fois battu sa mère et lui a même cassé le bras! »



Le juge scellera son sort avec un verdict sans appel de 06 mois de prison ferme.