SADAGA COGNE SONKO : « Qu’il sache que le Ter a roulé… Qu’il démissionne de l’A.N et rende ses avantages puisqu’il ne vient plus au boulot ! »

Ils ont été nombreux ces leaders de la majorité présidentielle à rappeler à Ousmane Sonko son scepticisme de voir un jour sous le régime du Président Macky Sall, le Ter démarrer ses activités. L’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, lui, est allé plus loin en demandant, ironiquement, au leader de Pastef de décliner son nouveau nom étant entendu qu’il avait promis d’abandonner le sien, le cas échéant. Dans une déclaration exclusive faite à Dakaractu, le parlementaire a aussi demandé à son collègue de démissionner de l’hémicycle qu’il ne fréquente plus et de renoncer à son projet de pétition contre le Chef de l’État...