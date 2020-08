Dans un Tweet, Reporters Sans Frontières (RSF) condamne le saccage des locaux du journal « Les Échos » et demande qu’une enquête soit ouverte par la Justice sénégalaise.

Voici le Tweet de RSF : « #Sénégal : saccagé pour avoir informé ! Pour avoir publié un article annonçant l'hospitalisation, pour cause de #Covid-19, d'un influent chef religieux musulman, les locaux du quotidien Les Echos ont été mis à sac. @RSF_inter condamne une telle attaque et demande une enquête. https://t.co/18tgH47NwP »