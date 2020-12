SABODALA / Visite de Oumar Sarr : Les communautés félicitent la SGO et listent leur seule et unique préoccupation.

Le ministre des mines et de la géologie, M. Oumar Sarr, s'est rendu ce mardi 29 Décembre 2020, à la mine d'or de Sabodala. Après la visite, guidée par le DG de SGO, M. Abdoul Aziz Sy, Oumar Sarr a rencontré les communautés autour du projet.



À leur nom, les élus (Maire de Sabodala, Président du Conseil départemental, Honorable député de Saraya), ont posé des doléances liées au bitumage du tronçon Bembou-Sodala pour éviter la poussière. Nonobstant, ils ont magnifié l'apport de la SGO dans plusieurs réalisations de leurs PAI.



Au chapitre des réponses, le DG dira que SGO et les populations sont toutes des victimes par rapport à la poussière, car ils empruntent la même route. Si l'État décide de mettre le goudron, la société apportera son soutien.



Dans le même sillage, Oumar Sarr, Ministre des mines et de la géologie, a salué l'engagement des élus et pour la route, il dira qu'en 2014, l'État s'était engagé à bitumer ce tronçon mais le projet tarde à voir le jour. Oumar Sarr se dit conscient de la situation des populations et une fois à Dakar, il rendra compte au Chef de l'État.



Visiblement satisfait de cette visite à Saboda, le Ministre s'est associé aux élus pour saluer l'accompagnement de SGO, aux côtés des collectivités territoriales et des populations.