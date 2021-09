S’érigeant en bouclier contre les attaques faites à Farba Ngom : La plateforme « Farba Ngom Head Office » prend la Défense du député-maire des Agnam et met en garde ses détracteurs.

La plateforme « Farba Ngom Head Office » s’est offusquée des multiples tentatives souvent exprimées sur les réseaux sociaux indexant le député maire des Agnam, Farba Ngom.



Considérant tout ce qui précède comme une campagne de dénigrement et de désinformation planifiée, la plate-forme dénommée Farba Ngom Head Office s’érige en bouclier et informe l’opinion publique que le Député-Maire de Agnam ne se laissera pas faire et fera face avec vigueur et dignité à ces attaques massives et disproportionnées dont les auteurs ont été d’ailleurs identifiés.



Pour cette masse protectrice du député-maire, le relâchement et le mutisme ne sont pas permis face à une minorité qui cherche décrédibiliser cette mainmise du fils du Fouta qui a considérablement contribué au développement économique et social des Agnam. C’est pourquoi la plateforme Farba Ngom Head Office considère que cette campagne de dénigrement vile, lâche et sans fondement contre l’espoir des Agnam est simplement injuste.



La plateforme Farba Ngom Head Office rappelle que l’Honorable Député



Farba Ngom a fait montre d’un apport considérable et décisif au Fouta et à travers tout le pays, notamment en terme de réalisation d’infrastructures structurantes dans les domaines vitaux de la santé, de l’éducation et du financement des couches vulnérables comme les femmes et la jeunesse.



Considérai que Farba Ngom n’est détenteur d’aucun mandat de gestionnaire du bien public et qu’il ne gère pas l’argent public, les souteneurs du député-maire des Agnam jugent que ces interminables attaques n’ont pour objectif que de porter atteinte à son honneur et sa réputation.



Pour la plateforme « Farba Ngom Head Office », « c’est peine perdue d’autant que Farba Ngom se dit prêt à faire face et à user de toutes les voies légales de recours pour se défendre et continuer de jouer son rôle majeur d’apôtre et de soldat de la paix, du progrès économique, social et du développement de nos terroirs...