Süper Lig : Galatasaray presque champion après sa victoire contre Basaksehir (2-1)

Galatasaray peut commencer à célébrer le titre de champion. Le club turc de Istanbul s'est imposé lors du derby contre Basaksehir ce dimanche (2-1). Ce qui lui permet de prendre une sérieuse option pour le titre de champions de Turquie. Les coéquipiers de Mbaye Diagne et Pape Alioune Ndiaye dépassent leurs adversaires et confortent leur place de leader à une journée de la fin de la Süper Lig.

Le choc entre Galatasaray et Basaksehir, à égalité de points en tête du Championnat turc (66 points avant la rencontre) s'est enflammé juste après l'ouverture du score de Basaksehir (17e). Ce but sur le terrain de Galatasaray a provoqué la colère d'une partie des supporters qui ont jeté des projectiles sur le buteur alors qu'un début de bagarre éclatait sur le terrain. Les visiteurs sont mieux entrés dans leur match et Bajic a ouvert le score de la tête, prenant Muslera à contrepied après un joli travail d’Elia.



Les locaux ont égalisé dès le retour des vestiaires. Après une tête sur la barre, Feghouli s’est relevé pour tromper le gardien adverse d’un retourné (47e). Dans la foulée, le stade a chaviré lorsque Belhanda (55e), puis Onyekuru (62e) ont marqué, mais à chaque fois leurs buts ont été justement refusés. Onyekuru a fait trembler les filets de Gunok en se trouvant seul au deuxième poteau pour reprendre un coup-franc lointain de Belhanda (64e).



Largement dominateur en deuxième période, Gala aurait même pu faire le break sur un coup-franc d’Inan qui a atterri sur le poteau. Avec ce succès, les hommes de Fatih Terim sont quasiment champions de Turquie. La fête peut même déjà commencer. Avant la dernière journée, ils comptent en effet trois points d’avance sur les coéquipiers d’Emmanuel Adebayor, avec une différence de buts largement en leur faveur.