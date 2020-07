Russie : Un sénégalais fauché par un train, sa famille lance un appel pour le rapatriement du corps

Idrissa Lam, un étudiant sénégalais en relations internationales, âgé de 25 ans, établi en Russie, a été percuté par un train le jeudi 23 juillet dernier entre 7H et 8h du matin. Il n’a survécu à ses blessures et est décédé ce lundi 27 juillet à 14h 25, selon « Horizon sans frontières ». Originaire de la région de Matam (wassacoda), il laisse derrière lui une famille effondrée et une veuve résidant à Usine Ben Tally selon la même source.

Suite à ce décès tragique, sa famille exigerait que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame. Mais aussi fait appel au président de la République pour le rapatriement de la dépouille mortelle.