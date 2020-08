Russie : Un jeune sénégalais, détenu dans un centre d'internement de migrants, réclame son rapatriement.

Il se trouve encore enfermé dans un centre d'internement de migrants clandestins situé à 64 Km de Moscou. Le jeune Ibrahima a été arrêté et placé en détention après que son visa est arrivé à expiration. Un « calvaire » qui dure depuis plus de six mois.







« Aucun être humain ne mérite d’être traité ainsi. Les responsables du centre de détention ne respectent pas les droits humains basiques », s’est indigné notre compatriote qui attend son rapatriement depuis plus de six mois. En expliquant qu’il est parfois privé de douche et n’a pas tout le temps accès aux médicaments.







Il évoque ainsi des conditions de détention qui ne répondent pas aux normes du ministère en charge des étrangers sans papiers. « Un incident a déjà eu lieu entre des gardes et moi et mon bout du doigt a été coupé », renseigne Ibrahima Mbaye, images à l’appui.







Sur la vidéo postée sur les réseaux sociaux, les images montrent des détenus enfermés dans des cellules ou des salles séparées par des grillages.