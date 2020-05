Russie : Incapables de payer leur loyer en raison du COVID-19, des sénégalais se font agresser par leur bailleur.

Dans une vidéo reçue à Dakaractu et authentifiée, des sénégalais voient leur chambre saccagée par leur bailleur en furie. Munie d’un couteau, elle n’est pas loin de retourner la pièce. Même les chargeurs de téléphone ont été déchiquetés. Rien que ça !



Face à ce comportement qui est aux antipodes des valeurs humaines en temps de crise, nos compatriotes n’avaient que leur téléphone pour immortaliser la scène digne d’un film.



Pourtant, selon des témoignages recueillis par Dakaractu, c’est le quotidien des sénégalais, en particulier des étudiants contractuels et des anciens étudiants depuis l’apparition du Coronavirus dans ce pays. D’après notre interlocuteur, certains d’entre eux ne peuvent plus payer leurs loyers et sont sur le point d’être expulsés de leurs appartements. « Au moment où je vous parle, trois sénégalais ont été expulsés mais comme ici nous avons fait de la solidarité notre credo, ils ont été aussi hébergés par des compatriotes. Il n’est pas question qu’on les laisse dehors car le climat n’est pas très clément, il fait au moins 16 degrés dehors », renseigne-t-il non sans déplorer l’absence de réaction des représentants du Sénégal en Russie.



De même, les conditions dans lesquelles l’aide destinée à la Diaspora été attribuée ont été décriées. « La communauté sénégalaise fait plus de 500 personnes, mais l’ambassade n’a pris que 300 prétextant que le reste n’était pas éligible. Encore qu’au moment où je vous parle, seuls 50 ont reçu leur aide », déplore-t-il. Nous avons tenté de contacter la représentation sénégalaise à Moscou, sans succès...