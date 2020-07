Rupture du liquide précieux dans les banques de sang : le corps militaire s’engage...

Depuis le début de la pandémie liée au coronavirus, le liquide tant prisé par les malades se fait de plus en plus rare dans les banques de sang.



Sensible à cette situation préoccupante, Me Alioune Badara Cissé a organisé ce samedi une journée don de sang qui a vu la participation massive des militaires qui ont une fois de plus montré qu’au delà d’être au service de la nation, ils ont opté pour sauver des vies et parfois au détriment de la leur.



Le médiateur de la République, Me Cissé, après des remerciements appuyés à l’endroit de ces braves hommes, rappelle une fois de plus le respect des mesures barrières et invite à plus de responsabilité de la part des populations en vue de contrer la COVID-19 qui est en train de gagner du terrain sur notre territoire.