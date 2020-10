Rupture abusive de contrat : Gaston Mbengue porte plainte contre Gris Bordeaux, le nouveau tigre de Fass convoqué à la gendarmerie…

Las d’attendre la restitution des 10 millions qu’il lui avait versés en guise d’avance en vue de son combat contre Balla Gaye 2, le promoteur a décidé de porter plainte. Convoqué ce mardi matin (10h), le 3e tigre de Fass aurait reçu un appel téléphonique dans la soirée du lundi pour l’informer de sa convocation, a révélé l’Obs.



Me Alassane Cissé, l’avocat du groupe évènementiel Gaston Production, de confirmer que la plainte est bel et bien effective. Pour cause, le lutteur s’était engagé à lutter pour le compte de Gaston Mbengue avant de se rétracter. « Vous l’avez tous entendu dire qu’il ne va pas lutter pour Gaston », ce qui est une rupture abusive de contrat qui doit recevoir une qualification pénale, a rétorqué la robe noire à nos confrères de l’Obs.



Me Cissé de souligner qu’un huissier avait été dépêché sans jamais pouvoir entrer en contact avec Gris. À la base il y avait un contrat, qui dit contrat dit confiance. Il y a un abus de confiance en l’espèce.



Selon les informations de l’Observateur, l’audition de Gris Bordeaux à la gendarmerie de Faidherbe pourrait être repoussée tel qu’annoncé par des sources autorisées. Un report effectué pour des raisons non encore dévoilées. Seulement, le nom du lutteur serait déjà sur les registres du commandant Adama Niang… Affaire à suivre !