Rumeur supposée sur un différent entre Balla Gaye/Elton : Adama Ngom dément et précise...

La supposée rumeur faisant état d'un climat glacial entre les lutteurs Balla Gaye2 et Elton serait dénuée de tout fondement sinon en croit Adama Ngom qui assistait au face à face ayant opposé Balla Gaye 2 à Modou Lo à Kaolack.

Selon le tambour major du lion de Guédiawaye, les relations entre Balla et Elton sont plus que jamais huilées.