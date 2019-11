Rugby à 7 / Tournoi "Africa men's seven" : Le Sénégal éliminé dès le second tour, se classe 7ème au général.

Après deux jours de compétition intense, en Afrique du Sud (Johannesbourg), dans le cadre du "Africa men's seven", qui réunissait les 14 meilleures nations Africaines de rugby à sept (Du 8 au 9 novembre) le Sénégal a fini à la modeste 7ème place du classement général.



Pour leur premier match dans cette coupe d'Afrique de rugby à 7 joueurs, les Lions avaient battu le Maroc sur la marque de 29 à 17 pour leur entrée en matière. Un succès qui leur ouvrait ainsi les portes du second tour (Championship) qui réunit les 8 meilleures équipes à l'issue de la première journée.



Ce sera dans le groupe B que le Sénégal se retrouvera dans ce Championship avec de grosses pointures à rugby à 7, pour ne pas dire les meilleurs du moment. Notamment l'Ouganda, le Kenya en plus de la Namibie. Dans l'autre groupe A, le Nigéria, le Madagascar, la Zambie et le Zimbabwe devaient se confronter pour ces matches du second tour.



Finalement les "Lions" subiront successivement trois revers. D'abord une cinglante défaite 50 à 0 contre les redoutables Kenyans (futurs vainqueurs du tournoi.) Le duel contre les Ougandais n'arrangera pas la situation de la team Sénégal dominée 52 à 12 par l'une des nations phares de la discipline. Déjà éliminés la confrontation contre la Namibie était anecdotique pour les rugbymen sénégalais perdaient 38 à 19.



C'est finalement les Kenyans qui seront sacrés champions devant l'Ouganda corrigé 29 à 0. Le Zimbabwe remportait le bronze face au Madagascar (24 à 7.) Le Sénégal termine 7eme sur 14, au tableau final. La progression continue donc pour pour les Lions qui n'ont pas à rougir de leur tournoi.