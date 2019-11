Rugby / Tournoi « Africa Men’s Sevens » : Les Lions ont débarqué à Johannesburg.

Dans une formule assez innovante, il s’agira dans un premier temps de disputer les matches qualificatifs au second tour. Pour ce faire, la programmation a été faite en se basant sur le dernier classement respectif de ces 14 sélections. Un tableau a été dressé à l’issue des récentes compétitions de la saison 2018 - 2019, selon leurs résultats respectifs :



1) Zimbabwe – 2) Kenya – 3) Ouganda – 4) Madagascar –5) Zambie – 6) Tunisie - 7) Sénégal, 8) Maroc – 9) Namibie – 10) Ghana – 11) Botswana –12) Maurice – 13) Côte d’Ivoire – 14) Nigéria.







Dès lors Le tournoi débutera comme suit :

1 (Zimbabwe) vs (Nigeria) 4 / 2 Kenya) vs 13 (Cote d’ivoire) / 3 (Ouganda) vs 12 (Maurice) / 4 (Madagascar) vs 11 (Botswana) / 5 (Zambie) vs 10 (Ghana) / 6 (Tunisie) vs 9 (Namibie) / 7 (Sénégal) vs 8 (Maroc.)







Par la suite, à l’issue de ces sept matches, les sept vainqueurs, plus le meilleur perdant, (8 équipes au total) seront qualifiées au « CHAMPIONSHIP » pour disputer les places de 1 à 8 du tournoi. Les huit équipes de ce CHAMPIONSHIP seront réparties en deux poules : quatre équipes dans la poule A, et quatre équipes dans la poule B, selon le classement du 1er tour.







Ensuite, les 6 autres équipes seront reversées dans les poules C et D du « TROPHY » pour le classement de 9 à 14 ; trois équipes par poule, renseigne le communiqué rendu public par la fédération sénégalaise de Rugby dirigée par Guédel Ndiaye.















L’équipe vainqueur du tournoi « Africa Men’s Sevens 2019 » sera qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les deux équipes classées deux et trois (2 et 3) prendront part au tournoi de repêchage qui sera organisé par World Rugby au mois de février 2020. Un total de 12 équipes seront invitées à ce tournoi et les deux vainqueurs se qualifieront pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.











Enfin, les deux premières équipes du tournoi « Africa Men’s Sevens 2019 » qui ne font pas déjà partie des World Series, seront qualifiées pour un tournoi de qualification aux World Rugby Sevens Series.



Programme de la première journée







Zimbabwe vs Nigeria à 11h00

Kenya vs Cote d'Ivoire à 11h22

Uganda vs Maurice à 11h44

Madagascar vs Botswana à 12h06

Zambie vs Ghana à 12h28

Tunisie vs Namibie à 12h58

Sénégal vs Maroc à 13h12