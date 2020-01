Rugby - Préparation CAN U20 : « Nous avons la sempiternelle difficulté relative au financement… » (Jacques Bassène, DTN de la FSR)

Logé dans le groupe B avec la Côte d’Ivoire, la Namibie et le Zimbabwe, le Sénégal se prépare sérieusement. « L’équipe des U20 a déjà commencé les entraînements. Pour le moment, ils s’entrainent deux fois par semaine. Les mardi et vendredi au stade Annexe de Léopold Sédar Senghor. Le groupe est en construction, car chaque année il y a des jeunes qui sortent de la catégorie et d’autres qui doivent intégrer le groupe. »



D’après le DTN, une certaine stabilité est ainsi instaurée au sein de cette sélection U20. « On essaie d’être dans la continuité, le nouvel entraîneur Bourama Sambou et son staff sont en train de faire un travail remarquable. En plus de ça, Léon Lopy, l’ancien l'ancien entraîneur de l’équipe nationale A va venir au Sénégal à partir de début avril pour rester avec ces jeunes pendant une dizaine de jours. » Une atmosphère de travail qui devrait permettre à ces jeunes rugbymen de se mettre en mode compétition à moins de trois mois du tournoi (19 au 26 avril au Kenya.



Troisième de la précédente édition, le Sénégal revient à la charge avec des ambitions et beaucoup d’humilité, a assuré Jacques Bassène. Cependant, le manque criard de soutien et de ressources financières constitue un véritable problème selon le DTN. « Nous partageons la poule B avec le Zimbabwe, la Namibie et la Côte d’Ivoire. L’année dernière nous étions troisième au niveau Africain, je ne sais pas qu’elle sera notre rang cette édition. Nous avons toujours la sempiternelle difficulté relative au financement de l’équipe. Mais nous faisons ce que nous pouvons avec les bonnes volontés… » C’est le Kenya qui a été choisi pour abriter les trois prochaines éditions de ce Barthés Trophy U20.