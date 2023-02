Rufisque : une fabrique clandestine de produits aphrodisiaques démantelée.

Selon la note de la division de la communication et des relations publiques, lue à Dakaractu, l’opération a permis de mettre la main sur une importante quantité de produits prêts à être écoulés sur le marché intérieur. Durant l’opération, la machine servant à la fabrication desdits produits ainsi qu’un véhicule de transport de bagages ont été également saisis. Occasion pour les douaniers de lancer un appel à la population à plus de vigilance et de collaboration dans la lutte contre le trafic de produits prohibés dont les conséquences sont néfastes à la santé physique et mentale...