Rufisque : livrés à eux-mêmes, les étudiants sonnent l’alerte et décrient une « incompétence de l’autorité municipale »

« Des revendications pour nos droits, mais le paradoxe est qu’on nous présente comme des menaces de trouble à l’ordre public. Quelle incohérence !! », s’est inquiété El Hadj Touré.

Revenant sur leurs affres, le chargé de communication de ladite amicale explique que « depuis quatre (4) mois, l’amicale ne cesse de pousser pacifiquement pour l’obtention d’un immeuble qui reste la préoccupation la plus urgente. Notre Président de la commission Sociale s’est attaché lui-même à chercher l’immeuble et l'a suggéré à la municipalité. Depuis des semaines, les autorités tardent à réagir. La situation devient inquiétante, les étudiants abandonnent les études supérieures par carence de stabilité. »

En outre, face à cette offensive passive, juste pour alerter l’opinion, disent-ils, « les étudiants ont été bastionnés, repoussés et même incarcérés. De l’incompétence manifeste déjà de la part de l’autorité », de surcroît, « les autorités n’étaient pas prêtes à entendre notre déclaration par peur de voir la population Rufisquoise, les pères, mères de ses étudiants leur mettre la pression », fera savoir le chargé de communication.

Néanmoins, ce regroupement d’élèves et étudiants reste tout de même engagé dans ce combat pour l’amélioration des conditions sociales.