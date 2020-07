Rufisque : le DAC de Sangalkam prend forme et les travaux s'accélèrent.

Le Coordonnateur national du Prodac, M. Pape Malick Ndour, a visité ce week-end, le chantier du Dac de Dakar à Sangalkam. Le coordonnateur national du Prodac a constaté de visu l'état d'avancement des travaux. Ainsi, c'est une vieille doléance des jeunes de Dakar que le Prodac est en train de réaliser. Une course contre la montre est donc lancée : « nous allons accélérer les travaux qui devraient durer 10 mois afin de permettre aux jeunes de la région de Dakar qui s'intéressent à l'agriculture, de trouver de l'emploi... », a dit le coordonnateur national.

« Accélérer la cadence de la construction du DAC pour une prise en charge rapide des préoccupations d'emploi des jeunes de Dakar. Voilà les instructions de Madame la Ministre de la jeunesse », a ajouté M. Ndour.

Pour rappel, ce DAC a été lancé depuis novembre 2018, mais c'est avec l'arrivée du nouveau coordonnateur que les choses se sont accélérées. Dans sa première phase ce dac devrait créer 1000 emplois directs et générer beaucoup d'autres emplois indirects. Après Keur Momar Sarr qui a été lancé au mois d'août 2019 et qui est sur le point d'être inauguré, Keur Samba Kane au mois de décembre 2019, le dac de Sangalkam est le troisième et dernier dac qui a connu une avancée significative depuis l'arrivée du nouveau coordonnateur national.