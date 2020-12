Dans le cadre de sa tournée nationale au niveau des différentes sociétés minières, le ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Oumar Sarr a effectué une visite de terrain au niveau de la SOCOCIM, ce mardi 22 décembre 2020 à Rufisque.



Occasion pour le ministre de saluer l'état et le fonctionnement de ladite société. Selon lui, "la SOCOCIM est une société qui se porte bien et son climat social correct parce que les travailleurs sont soutenus par l'entreprise. En terme de contenu local, à qualification égale, les personnes issues de la localité sont privilégiées par rapport aux étrangers et que les principaux fournisseurs sont aussi de la localité. Nous avons aussi vu une bonne politique de réhabilitation après l'exploitation des mines. Nous avons vu de manière générale un comportement à féliciter", soutient Oumar Sarr.



Poursuivant, le ministre des Mines et de la Géologie d'ajouter que d'après les autorités locales, la Sococim fait beaucoup d'efforts sur le plan de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Par rapport à la préservation de l'environnement, monsieur Oumar Sarr se dit rassuré vu les investissements de la Sococim dans ce domaine. "Nous ressortons de cette visite très satisfait de ce que nous avons vu et entendu..."