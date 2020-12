Lors de la visite du ministre des Mines et de la Géologie au niveau de la Sococim, ce mardi 22 décembre 2020 à Rufisque, le Président Directeur Général de ladite entreprise, Youga Sow s'est réjoui de la venue du ministre Oumar Sarr. Occasion pour lui, de revenir sur les sujets de sa discussion avec le ministre des Mines et de la Géologie.



Selon le Pdg Youga Sow, "nous avons abordé un certain nombre de sujets dont la dimension économique et stratégique de la Sococim, les méthodes et les techniques de réhabilitation des carrières, le rôle socio-économique de l'unité de production de l'entreprise, sa dimension responsabilité sociétale, sa contribution dans le budget de la ville de Rufisque".



Il poursuit que la Sococim fait partie des plus grands contributeurs aux recettes de l'État, car elle contribue pour l'équivalent de 20 milliards tous les ans. Ce qui fait que l'entreprise est autour de 128 milliards de contribution entre 2013 et 2020..."