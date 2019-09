Rufisque : "Un Ndéki climat" pour inviter les uns et les autres à lutter contre le changement climatique.

La fondation Heinrich Boll, fondation politique verte en Allemagne et Teranga Lab, en collaboration avec le consortium Green Team Sénégal, ont organisé ce vendredi 20 Septembre 2019, à l'esplanade de Thiawlène, commune de Rufisque Est, une action de mobilisation et de promotion de l'action climatique, dénomée "Ndéki climat". L'objectif selon les organisateurs "est d'appeler les populations, les décideurs et décideuses, les activistes et les organisations de protection de la nature et de l'environnement, à l'action pour lutter toutes et tous ensemble, contre le changement climatique au Sénégal." Le choix de la ville de Rufisque se justifie du fait "de la place de choix qu'elle occupe dans le patrimoine culturel du Sénégal."

Ainsi, selon les organisateurs, le "Ndéki climat" est une occasion "d'interagir avec les communautés de Rufisque et de les sensibiliser sur la réalité du changement climatique."