Rufisque / Tournée de prise de contact du MEPA : Samba N. Ka rassure les éleveurs.

Accompagné du Gouverneur de la région de Dakar, le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Samba Ndiobène Ka s'est rendu hier jeudi 23 mai 2019, au forail de Rufisque, communément appelé "Djouti ba".

Après avoir écouté religieusement les responsables du site qui, après s'être réjoui de la visite du ministre, ont exposé leurs doléances qui ont pour nom insécurité, défaut d'électrification, eau... Dans sa réponse, le patron du département de l'élevage dira avoir pris bonne note, mais a surtout insisté sur la place et le rôle que doivent jouer les jeunes et les femmes dans le secteur, non sans revenir sur le site abritant le forail qui n'appartient pas aux éleveurs...