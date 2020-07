Rufisque / Tournée de la MFFGPE : « Nous ferons de notre mieux pour les appuyer dans ce programme de résilience qui nous interpelle tous » (Gaye A. Seck/Maire de Bargny)

Dans le cadre du programme de relance économique, la Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfance, Mme Ndèye Saly Diop Dieng, a mis une enveloppe de 42 000 000 de F CFA sur la table pour le financement des femmes du département de Rufisque. Selon Abou Gaye Ahmed Seck, le maire de la commune de Bargny, « Nous sommes dans une phase très difficile avec cette pandémie qui plombe l'économie mondiale. Nos braves femmes ne sont pas épargnées par cette crise économique. En tant que Maire et je parle aussi au nom du maire de Yène, Gorgui Ciss, nous ferons de notre mieux pour les appuyer dans ce programme de résilience qui nous interpelle tous », a-t-il déclaré devant le ministre de la Femme Ndèye Saly Diop Dieng qui a financé des femmes transformatrices de produits halieutiques de Yène et Bargny. C'était lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce 21 juillet au quai de pêche de Bargny…