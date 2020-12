Rufisque / Toglou : Des produits impropres à la consommation d’une valeur de 665 Millions incinérés par le Ministère du Commerce.

C’est une valeur de 665 Millions de produits impropres à la consommation, retirés du marché qui a été incinérée ce 28 Décembre à Toglou par le Ministère du Commerce et des PME. Mme Aminata Assome Diatta accompagnée de ses directeurs, a tenu à apporter des éclaircissements sur l’importance de ce geste mené chaque année par son département.



Selon elle, « je voudrais juste demander aux importateurs de veiller au respect de la réglementation. Il y’a des conditions qu’il faut respecter …Nous le faisons pour assurer la sécurité des consommateurs. Ce serait bien de coller à la réglementation », dira-t-elle.



Un dispositif est mis en place pour veiller au grain dans les marchés du pays et assurer la sécurité des consommateurs. « La loi 66-48 organise le contrôle des produits alimentaires, aussi bien des produits importés que fabriqués dans le pays » , a-t-elle ajouté. Ces produits retirés du marché au motif de péremption, non-conformité, tromperie sur la qualité, défaut de fabrication, tournent autour de 275 Tonnes. Une légère baisse a été notée par rapport à l’année dernière pour cause de Covid-19…