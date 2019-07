Rufisque/Teungueth FC : Cri du cœur des dirigeants d'un club aux multiples problèmes.

Face à la presse ce matin, le directeur technique de Teungueth FC lance un cri de détresse à l’endroit des autorités locales, mais aussi et surtout à l’endroit du Président de la République M. Macky Sall pour un soutien financier. Teungueth FC, champion du Sénégal et devant représenter le Sénégal à la coupe de la confédération africaine de football (CAF), est confronté à d’énormes difficultés d’ordre financier et même d’effectifs, parce qu’actuellement tous les joueurs sont ciblés par les agents recruteurs, d’où "une décomposition de l’effectif est en cours et en face la recomposition n’est pas aussi évidente parce qu’en terme de remplacement des départs nous n’avons pas le nombre escompté et ceux qui restent sont difficilement libérés par les clubs qui les ont formés", signale M. Alassane Dia, Directeur technique.

C’est ce qui explique d’ailleurs le retard dans les préparatifs, parce que pour le faire, "il faut un effectif et de l’argent et malheureusement tout ça nous fait défaut. La date limite du dépôt des listes est gratuite du 1er au 10 juillet, et à partir du 11, chaque joueur ajouté paiera 250$."