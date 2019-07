Rufisque : "Teungueth Buu Bess" au chevet de l'hôpital Youssou Mbargane

Créé le 26 Mars 2019, le mouvement citoyen dénommé « Teungueth Bou Bess » a organisé une journée d’investissement humain et un don de matériel médical à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Conscient de l’insalubrité de la localité, ces jeunes se sont mobilisés pour apporter leur contribution à la bonne marche de la cité, notamment dans le domaine de l’assainissement et de l’environnement. C’est ainsi qu’ils ont décidé de nettoyer l’hôpital et ses alentours et d’autres lieux sont ciblés comme les mosquées, les marchés, les lieux publics, les cimetières entre autres. Selon son président, l’objectif "c’est de rendre leur ville propre et accueillante." Pour la présidente du mouvement RUFISQU'ELLES, Mme Taurelle Madior Fall, toujours présente à l'appel de Rufisque, "cette action est à saluer. Nous allons continuer à soutenir ces jeunes pour le rayonnement de Rufisque..."