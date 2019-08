Rufisque / Tabaski 2019 : « Ce n'est pas jolie de voir qu'au moment où certains vont à la prière, d'autres vont au marché » (Imam Aboubacry Tine)

Une partie de la communauté musulmane de Rufisque, principalement celle des "Ibadou Rahman", a célebré la fête de l'Aïd el Kébir, ce Dimanche 11 Août 2019. La communauté « Ibadou » a en effet prié à la grande mosquée d’Al Falah. La prière a été dirigée par l’imam Aboubacry Tine qui a lancé un appel à l’union et au consensus des musulmans pour que la fête soit célébrée à l’unisson. Dans son sermon, l'Imam Tine s'est offusqué du fait " qu'au moment où certain vont à la prière d'autres vont au marché." Il demande ainsi que les uns et les autres se retrouvent pour discuter. "On doit revenir aux recommandations du Prophète Mohamed (Psl), qui demande de prier au lendemain d'Arafat. Plus de 90% des musulmans du monde ont prié aujourd'hui. Pourquoi pas nous?" se demande t-il, désolé...