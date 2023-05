Rufisque /TF1451/R : « Les menaces proférées à l'endroit de Demba Anta ne resteront pas impunies! » (Mamadou Diop Thioune.)

L’affaire du Tf 1451/R (dossier 94 milliards) continue de faire parler d'elle. Le conseil des notables Lébou avait donné rendez-vous à la presse ce Dimanche 07 Avril pour alerter et éclairer l'opinion nationale et internationale. Cela, suite à la sortie du collectif dirigé par Mamadou Ndiaye qui a d'ailleurs proféré des menaces contre la collectivité Lébou, notamment le mandataire de la famille feu Mbargou Diagne, Demba Anta Dia.À l'entame de son propos, le secrétaire général du CNL, Mamadou Diop Thioune a formulé des remerciements à l'endroit de l’État du Sénégal d'avoir statué sur le conflit du 1451/R qui aujourd'hui bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, il déclare à qui veut l'entendre que Demba Anta est sous la protection des Lébou qui le félicitent pour son engagement afin que justice soit rendue et que les terres des Lébou reviennent à leurs propriétaires. "La communauté Lébou donne mandat au procurateur Demba Anta de porter le dialogue administratif qui a eu ses effets positifs. Mais aussi de porter ce dialogue social intercommunautaire pour que les populations soient rétablies dans leurs droits et protéger toutes les populations de Jaxaay à être aujourd'hui propriétaires attitrés dans les normes et dans le droit", a-t-il dit en précisant qu'au nom des familles de la zone de Jaxay, ils tendent la main pour un dialogue social. "Nous tenons à rétablir rien que la vérité mais dans la paix. Et que les menaces proférées à l'endroit de Demba Anta ne resteront pas impunies parce que nous nous sommes engagés à sa protection", a alerté Mamadou Diop Thioune. Ce dernier ajoute que, monsieur Ndiaye Dara « qui appelle à une mobilisation, qui appelle à dénigrer et à attaquer les populations, à attaquer l’État du Sénégal et l'administration n'est ni propriétaire, ni habilité à le faire », a-t-il conclu...