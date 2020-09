Rufisque / Sur les traces de la covid-19 : "J'invite les jeunes à être plus responsables!" (Dr Bocar B. Diédhiou, MCD/Sangalkam)

Suite au relâchement des populations par rapport au respect des mesures barrières, notamment le port du masque, une vague de contamination communautaire a été notée dans le pays. Ainsi pour barrer la route à cette propagation du virus, les autorités ont décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Selon le docteur Bocar Baïla Diédhiou, médecin chef du district sanitaire de Sangalkam, « les populations doivent respecter les mesures barrières et tel n’est pas le cas pour plusieurs d'entre elles, » Il incite la population à se laver les mains après chaque déplacement. D'après lui, les plus âgés sont les plus vulnérables. De ce fait, il invite les jeunes à être plus responsables pour ne pas être des vecteurs de transmission du virus.