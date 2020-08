Rufisque / Sur les traces de la Covid : « il faut un véritable engagement communautaire qui va au-delà des interventions policières » (Dr. Bouna Sall, MCD/Diamniadio)

Le district sanitaire de Diamniadio, à l'instar des autres districts du pays, a connu également des difficultés dues à la nouveauté de la maladie et dont tout le monde ignorait l'origine et le traitement spécifique. Selon le médecin Chef du District sanitaire de Diamniadio, Dr. Bouna Sall, « c'était une nouvelle maladie que personne ne connaissait donc dans un premier temps, on a manqué d'informations. Mais au fur et à mesure, la situation s'est améliorée ». Le Dr Sall d'ajouter que la plus grande difficulté pour eux c'est le comportement des populations. Il estime qu'il faut un véritable engagement communautaire qui va au-delà des interventions policières, il faudrait que la communauté elle-même porte cette lutte contre la covid-19. C'est seulement en respectant les mesures barrières qu'on pourra briser la chaîne de transmission, poursuit-il. Le personnel de santé a été confronté souvent à des résistances de la part de la population, comme ce fut le cas à Bargny. Mais selon le MCD « nous plaçons cela dans le cadre des incompréhensions et de l'insuffisance dans la communication. D'ailleurs, nous ne rencontrons plus ce problème à Bargny qui était la zone la plus touchée du district. Depuis la fin de la Tabaski, on enregistre de moins en moins de cas grâce aux activités qui ont été menées contre la pandémie dans cette commune. »