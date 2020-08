Rufisque / Sur les traces de la Covid : « On a beaucoup perdu au niveau des taxes municipales, mais on a su être résilient. » (Mor Sarr Ba, Maire de Jaxaay)

Après cinq longs mois de lutte acharnée contre la pandémie à Covid-19 , la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrab tire un bilan. Selon Mor Sarr Ba, l’idylle de cette localité, « nous avons très tôt pris les devants. Avec l’aide des populations nous avons pu circonscrire cette maladie. Nous avons eu des cas, mais Dieu merci, on a pu gérer cette crise sereinement. Les ASC, les badiénes gokh, les relais communautaires sont venus en appoint pour la sensibilisation. J'ai distribué plus de 1000 masques et des kits d'hygiène. Une occasion pour moi aussi de remercier le ministre du Développement Communautaire, Mansour Faye, pour l’aide alimentaire octroyée aux populations. » La Mairie de Jaxaay a activement participé au renforcement du dispositif sanitaire dans les établissements scolaires lors de la reprise des cours. « On a fait de notre mieux. On a mobilisé nos efforts lors de la reprise des cours en octroyant des masques, des thermo flash et kits d’hygiène. Nous souhaitons continuer sur cette lancée pour les autres examens qui vont se tenir comme on l'a fait avec le CFEE », a-t-il annoncé.



Dans le volet économique, comme les autres collectivités locales, Jaxaay n’est pas épargnée par la crise. « On a beaucoup perdu au niveau des taxes municipales, mais on a su être résilient. On n’a pas eu de problème dans le paiement des salaires. Mais on espère que l'État va trouver une solution pour renforcer les collectivités locales », a ajouté le Maire Mor Sarr Ba, lors d’un entretien exclusif accordé à Dakaractu...