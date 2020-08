Rufisque / Sur les traces de la Covid-19 : « Si un personnel de santé est touché, ça nous affecte » (Dr. Bouna Sall, MCD/Diamniadio)

Comme dans presque toutes les structures sanitaires du pays, à Diamniadio aussi, le personnel de santé a été touché par la pandémie de la Covid-19,. En effet, le médecin chef du district sanitaire de Diamniadio, le Dr. Bouna Sall, informe que deux (2) agents ont été testés positifs au coronavirus. "Nous, on ne souhaite que personne soit affecté par cette pandémie, mais le personnel de santé qui joue un premier rôle doit être préservé. Cela ne nous fait pas une particularité, on vit les mêmes problèmes que les autres. Ainsi, le Dr Bouna Sall d'ajouter que "c'est une guerre sanitaire et que le personnel sanitaire est en première ligne, donc si un de ces derniers est touché, ça nous affecte".