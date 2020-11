Rufisque / Set-Setal : Les Baye Fall au chevet de l'hôpital Youssou Mbargane Diop.

La Fédération des Baye Fall de Rufisque et Banlieue a effectué une journée de désherbage (Set-Setal) au niveau du Centre hospitalier Youssou Mbargane Diop de Rufisque, ce dimanche 8 octobre 2020, sous la présence du directeur de ladite structure, M. Cheikh Mbaye Seck.



Occasion pour Moustapha Sy, porte-parole de cette fédération de revenir sur l'importance de cette initiative qu'ils ont l'habitude de conduire chaque année. "C'est une journée extraordinaire pour nous et ce n'est pas une première, on le fait chaque année depuis 2004. C'est notre devoir en tant que Baye Fall mais aussi en tant que citoyens de participer à des actions comme ça. C'est ça le baye fallisme, le travail tout court. Nous ne nous limiterons pas à cet hôpital, nous comptons faire le tour de toutes les structures de santé et cimetières de Rufisque. Aujourd'hui, on a mobilisé une centaine de Baye Fall et Yaye Fall pour nettoyer de fond en comble cet hôpital. Nous demandons à la population de faire comme nous", a déclaré le porte-parole de la fédération des Baye Fall de Rufisque et Banlieue.



Le directeur du centre hospitalier Youssou Mbargane Diop, M. Cheikh Mbaye Seck s'est réjoui de cette initiative des Baye Fall. Selon lui, "le travail qui a été fait aujourd'hui avec la fédération des Baye Fall de Rufisque et Banlieue appuyé par l'UCG a été une excellente chose. Partout où les Baye Fall sont passés c'est clean et très propre. En tout cas c'est une belle chose car la propreté on en a besoin partout, surtout au niveau de l'hôpital".



Le directeur a également saisi l'occasion pour informer qu'avec l'appui du ministère de santé, ils sont dans un projet de rendre agréable l'environnement et le cadre de vie de l'hôpital Youssou Mbargane.