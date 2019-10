Rufisque/Sébiponty : Les Inspecteurs de l’administration pénitentiaire veulent faire de la prison « une institution utile »

Ce mercredi 09 octobre à Sébiponty s'est tenue une conférence organisée par l'Amicale des inspecteurs de l'administration pénitentiaire, sur le thème assez évocateur qui portait sur : « la prison, une institution utile ». Conférence riche en idées et solutions pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers, présidée par le professeur Mme Fatou Sow, l'inspecteur Alassane Seck et l'inspecteur Amadou. Le professeur Sow a affirmé que « si les problèmes se règlent à l'amiable et que les plaignants fassent preuve de pardon, alors on n’aurait pas des prisons pleines. »