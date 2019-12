Rufisque / Santé : « Nous sommes à pied œuvre pour renforcer les capacités des postes de santé pour faire face aux maladies épidémiques comme le virus Ebola ». (Dr. Mbaye Thiam, Médecin chef du district de Rufisque)

Ils sont au nombre de 27 les postes de santé qui sont sous la tutelle du centre de Santé de Rufisque. Pour leur permettre d’enregistrer de bons résultats lors des campagnes de vaccination et de lutter contre les maladies épidémiques, le district sanitaire a décidé d’organiser une compétition pour primer les plus performants. Ainsi le docteur Mbaye Thiam, médecin chef du district sanitaire de Rufisque, d’annoncer : « Nous avons organisé cette journée de reconnaissance pour les motiver. Les critères sont basés sur leurs résultats et leurs performances en matière de couverture du programme élargi de vaccination PEV. » Le rôle des districts sanitaires est de lutter contre les maladies, alors que ces postes de santé occupent une place très importante dans cette lutte surtout avec les maladies épidémiques comme le virus Ebola et les maladies tropicales négligées. C’est l’avis du médecin chef du centre de santé de Rufisque. « C’est dans cette dynamique que les Seringues d’Or, Argent et Bronze, ont été créées pour primer les meilleurs et les plus performants cette année-ci. Les Postes de santé de Niague, Diokoul Wague et Tivaouane Peulh ont été primés », a ajouté le Dr Thiam lors de cette manifestation qui s’est tenue ce 13 décembre 2019 à Rufisque...