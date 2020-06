Rufisque / Reprise du Transport Interurbain : « Avec l’aide des autorités sanitaires locales nous espérons appliquer les recommandations du ministère de la Santé. » (Fallou Samb, syndicaliste)

À Rufisque qui abrite l'une des gares routières autorisées à réouvrir, les acteurs du transport terrestre poussent un ouf de soulagement après la décision d’assouplissement des mesures qui accompagnent l’état d’urgence. « Le transport interurbain va reprendre avec une organisation taillée sur mesure. La gare routière de Rufisque va reprendre ses activités la semaine prochaine et on s'organise pour assurer une bonne reprise du transport entre régions. On est en train de voir comment faire et avec l'appui des autorités sanitaires locales, nous espérons appliquer les recommandations du ministère de la Santé », selon Fallou Samb, le Secrétaire général du Syndicat des professionnels des transports routiers du Sénégal.



Une gare routière « qui fonctionne au ralenti et quasi déserte depuis des décennies, va accueillir les voyageurs qui vont rejoindre les autres localités du pays. C'est un endroit abandonné depuis des années. Il n’y a que des épaves de voitures, des garages de mécaniciens et rien n'est encore fait pour le nettoyage des lieux. Celle de Baux Maraichers a été nettoyée de fond en comble. On est prêt pour reprendre nos activités ce vendredi même, mais il faut que les autorités mettent la main à la pâte pour la réussite de cette réouverture du transport interurbain, sinon ce sera l’échec total. La réorganisation du transport dans cette gare routière est devenue un impératif », ajoutera Mamadou Sy, le président du Groupement des Transporteurs du département de Rufisque.