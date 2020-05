Rufisque / Reprise des cours : Souleymane Ndoye injecte 46 millions et réaffirme sa disponibilité à accompagner le MEN.

Lors de la visite du ministre de l’éducation nationale, M. Mamadou Talla, de ce vendredi 22 mai 2020 à Rufisque, dans le cadre des préparatifs à la reprise des cours prévue le 2 juin prochain, le président du Conseil départemental de Rufisque, M. Souleymane Ndoye, s'est réjoui de la visite du ministre avant de faire le point sur les mesures qui ont été prises pour le démarrage des apprentissages au niveau du département de Rufisque.



Selon lui, « nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour respecter le protocole sanitaire. Nous allons doter le service d'hygiène de produits pour que chaque mois, ils puissent passer deux fois dans tous les établissements du département afin de faire la désinfection nécessaire. Nous avons commandé 30.000 masques, soit 3 masques par élève, plus la dotation supplémentaire de 5.000 masques par la Sococim. » Avant de poursuivre que des pulvérisateurs seront aussi livrés à tous les établissements pour que les élèves soient désinfectés avant de pénétrer en classe.



Poursuivant, M. Ndoye informe qu'ils mettront à la disposition de chaque lycée et collège deux thermo flash et deux lave-mains dans tout le département. Ainsi ce sont 46 millions de francs que Souleymane Ndoye injectera dans les écoles de la vieille ville.



Par ailleurs, le président du Conseil départemental a sollicité auprès du ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla, de transformer en lycée le nouveau collège en construction de Rufisque Ouest...