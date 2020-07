Rufisque / Reprise des cours : « Nous devons apprendre à vivre avec le virus et nous enseignants, avons le devoir de le faire. » (Jean L. Diouf /IEF Rufisque commune)

Un mois après la reprise des cours, l’IEF de Rufisque/ Commune a salué les efforts consentis par les autorités locales pour permettre aux écoles de respecter le protocole sanitaire. Selon Jean Lamane Diouf, « le chef de l'État Macky Sall, a demandé aux populations de vivre avec le virus. Mais par endroit il y’ a une mauvaise interprétation de son discours. Nous devons apprendre à vivre avec le virus et nous enseignant, on a le devoir de le faire. L'objectif du MEN est qu'il y ait zéro cas covid-19 dans les écoles. Même s’il y a un enseignant ou un élève porteur de virus, on doit faire en sorte qu'il ne contamine personne », a-t-il déclaré. Alors, il faut le respect strict des mesures barrières. Une chose qui est en vigueur dans les établissements scolaires de Rufisque, selon toujours M.Diouf qui se prononçait lors de la visite des membres de la COSYDEP à Rufisque.