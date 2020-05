Rufisque / Reprise des cours : Le ministre Mamadou Talla très satisfait du dispositif en place.

Dans le cadre de la reprise de l’enseignement à partir du 2 juin prochain, le ministre de l’éducation nationale, M. Mamadou Talla est venu visiter les écoles de Rufisque, notamment l’école élémentaire Sant Yalla 1, ce vendredi 22 mai 2020. L'objet de cette visite était de voir si toutes les conditions sont réunies pour démarrer les cours le Jour-j. Occasion pour lui de se réjouir du dispositif qu'il a trouvé sur place, mais aussi remercier l’ensemble des autorités et acteurs de l’éducation de la commune. Selon, le ministre « je suis très satisfait de ce que j'ai vu ici parce que les conditions édictées seront respectées. Nous sommes venus avec un exemplaire du protocole sanitaire qui va conditionner nos reprises. » S’agissant du privé, M. Talla sollicite qu'il soit beaucoup plus impliqué au niveau des communes et déclare qu'il bénéficiera également des kits et autre matériel comme le public. Par ailleurs, le ministre de l’éducation nationale a lancé un appel aux parents et aux élèves, à la vigilance du premier au dernier jour des cours.