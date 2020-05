Rufisque / Reprise des Cours : « 9.477 élèves vont reprendre les chemins de l’école et toutes les dispositions seront prises pour leur sécurité » (Jean Lamane Diouf, IEF/Rufisque)

L’inspection de l’Education et de la Formation de Rufisque/commune est de plain-pied dans la préparation de la réouverture des classes prévue le 2 juin prochain. Selon Jean Lamane Diouf, l’IEF de Rufisque commune, « en ce qui nous concerne, nous nous occupons des élèves en classe de CM2 et ceux qui doivent passer le BFEM. Nous avons dénombré les besoins en thermo flash, masques de protection et lavoirs de mains. Nous avons deux écoles qui ont signalé des problèmes d’eau courante et l’information a été remontée au niveau des autorités ». À cet effet, l’IEF de Rufisque a répertorié 9.477 élèves répartis dans les écoles qui sont implantées dans les 3 communes de Rufisque et les dispositifs qui permettront de respecter les mesures barrières sont mises sur pied et seront effectives d’ici le 28 Mai, selon toujours M. Diouf. En ce qui concerne le retour des enseignants qui sont hors de Rufisque, « les proviseurs et directeurs d’école ont été avisés. Une listé a été dressée pour faciliter l’obtention des autorisations de circuler », a-t-il ajouté. C’était lors d’un CDD qui s’est tenu ce 20 Mai 2020 à l’hôtel de ville de Rufisque.