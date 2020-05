Rufisque / Réouverture des mosquées : La prière a bien eu lieu à "Djakay Mourid" et dans le respect des règles.

Ce 15 Mai 2020, premier vendredi après la réouverture des lieux de culte décidée par le chef de l'État, dans le cadre des mesures d'assouplissement du couvre-feu liées à la Covid-19, beaucoup de fidèles musulmans se sont rendus dans les mosquées de la vieille ville.



Dakaractu/Rufisque, s'est rendu à la grande mosquée mouride, communément appelée, "Djakay Mourid" sis au champ de course. Sur place, toutes les mesures d'hygiène ont été respectées à la lettre. Le port du masque est obligatoire, le lavage systématique des mains, etc...



En plus des mesures de distanciation physique, au moins 1,5m, les fidèles sont venus chacun avec leur natte. Cependant, les responsable de la mosquée, qui ont mis en place un dispositif, pour réguler les entrées et les sorties, demandent aux autorités des thermoflash pour prendre les températures des fidèles.