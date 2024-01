Rufisque/Religion : la 32ème édition de la ziarra de Bambilor va se pencher sur la crise des valeurs

Le Khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, est en plein dans les préparatifs de sa ziarra annuelle prévue le 03 Février prochain. À cet effet, un comité local de développement (Cld) consacré à l'événement religieux a réuni la gendarmerie, les services d'hygiène, les sapeurs pompiers, le personnel de santé, les autorités municipales entre autres services du département de Rufisque, ce 03 Janvier 2023 à Bambilor afin de faire le point sur les préparatifs. Selon les différents services impliqués dans l'organisation de cette ziarra annuelle, toutes les précautions seront prises en compte sous la houlette du sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, Mouhamed Diouf pour la réussite de cette 32ème édition de la ziarra de feu Thierno Djiby Ousmane Ba prévue sous le thème "le comportement à tenir face à la crise des valeurs".



À en croire Thierno Malick Ba, le président du comité d'organisation, le choix de ce thème trouve son sens dans le cadre de la préservation des enseignements de nos ancêtres, les principes fondamentaux de l'Islam tels que la droiture, l'honnêteté et la bonté. "Le respect est le socle de la prophétie du prophète Mohamed (PSL). Il a même dit qu'Allah (SWT) m'a envoyé pour que je renforce les bonnes valeurs. J'enseigne les bonnes valeurs à la population et surtout aux musulmans. C'est l'occasion aussi de dire aux sénégalais et sénégalaises de s'imprégner de bonnes valeurs et de l'éducation du prophète (PSL) qui n'est rien d'autre que la bonté et la droiture", a laissé entendre, le président de l'organisation de la ziarra et porte-parole de la famille de feu Thierno Djiby Ousmane Ba.